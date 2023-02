Klär-Unfall beschäfigte den Düsseldorfer Umweltausschuss Bessere Klärvorgänge sollen Itter-Wasser verbessern

Auf Anfrage der Düsseldorfer Grünen hat sich der Umweltausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dem ökologischen Zustand der Itter beschäftigt. Hintergrund ist ein Vorfall, bei dem am 17. Januar rund 3000 Kubikmeter Klärschlamm in den Bach gelangten und hunderte Fische verendeten. Auch die Stadt teilt die Einschätzung der Bezirksregierung Düsseldorf, dass das Wasser der Itter stark belastet ist. Schriftlich heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung: Das urbane Einzugsgebiet mit den Anforderungen aus der Abwasserentsorgung und dem Hochwasserschutz führe dazu, dass die Itter ein stark überprägtes Gewässer darstelle. In Folge dessen werde das ökologische Potenzial der Itter im Düsseldorfer Bereich als ‚„unbefriedigend“ und der chemische Zustand des Gewässers als „nicht gut“ bewertet. Noch schlechter schneidet die Wasserqualität auf dem vorherigen Stück ab.