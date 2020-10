Nahverkehr in Düsseldorf : Bessere Anbindung für Unterbacher See

Und wieder einmal ist ein Bus an der Abzweigung zum Südstrand des Unterbacher Sees vorbeigefahren. Ab 2021 soll die Busanbindung besser werden. Foto: Marc Ingel

Unterbach Die Buslinie 891 soll ab 2021 nicht nur in den Sommermonaten, sondern von Mai bis September zum Südstrand fahren. Nicht so gut sieht es beim On-Demand-Verkehr für Düsseldorf aus.

Was lange währt, wird manchmal wirklich gut. Seit vielen Jahren ist die Busanbindung an den Unterbacher See unzulänglich. Insbesondere wer an den Südstrand will, ist oft auf das Auto angewiesen, denn die Buslinie 891 fährt bislang erstens nur halbstündig und zweitens lediglich in den Monaten Juni, Juli, August – und das, obwohl keineswegs nur das Strandbad ein Ziel bietet, sondern ebenso der Hochseilgarten, die Surfschule, Gastronomie und nicht zuletzt das Naherholungsgebiet.

Vor diesem Hintergrund hatte die Bezirksvertretung 8 auf Antrag der CDU die Bitte an den Ordnungs- und Verkehrsausschuss herangetragen, die Buslinie 891 doch zumindest von Mai bis Mitte September fahren zu lassen und so den Öffnungszeiten des Strandbades anzupassen. Die Antwort der Verwaltung in Absprache mit der Rheinbahn war zunächst jedoch einmal mehr negativ: Eine derartige Taktausweitung stünde aufgrund des sehr gering prognostizierten Fahrgastpotentials in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen hohen Kosten – nicht einmal, wenn der Bus in den weniger frequentierten Wochen nur einmal die Stunde fahren würde. Zudem würden Wetterschwankungen extremen Einfluss auf die Linie nehmen. So hätte die Rheinbahn zum Beispiel im Mai vergangenen Jahres ganze 947 Strandbadbesucher gezählt, im Juni waren es dann 67.421. Die Kostendeckung liege auf Grundlage des Mittels von 240 Personen am Tag bei derzeit nur circa 35 Prozent.

Info Kein Trinkbrunnen für den Südstrand Trinkbrunnen Der Südstrand wird keinen Trinkbrunnen erhalten, da es dort kein Trinkwasserleitungsnetz gibt. Versorgung Laut Zweckverband Unterbacher See sei die Versorgung rund um den Unterbacher See aber vertraglich mit der Gastronomie vor Ort geregelt.

Dennoch: Die von vorne herein negativ formulierte Stellungnahme an den Wünschen der Bezirksvertretung 8 vorbei wurmte nicht nur Christian Rütz (CDU). Und siehe da, die Verwaltung lenkte ein und übernahm die Formulierung der Bezirksvertreter, den Saison-Verkehr der 891 entsprechend auszudehnen – was in dem Gremium einstimmig gebilligt wurde. Und in der anschließenden Sitzung der Bezirksvertretung 8 klang die Antwort der Verwaltung auf Anfrage von CDU und Grünen dann eindeutig: Ab 2021 werde der bestehende Saisonverkehr der Buslinie 891 zum Unterbacher See/Südstrand auf Wunsch der Bezirksvertretung 8 von derzeit 1. Juni bis 31. August auf 1. Mai bis 15. September ausgedehnt. „Das ist doch ein schönes Ergebnis“, freute sich Rütz anschließend.