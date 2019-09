Hilfe bei Schlafstörungen : Licht aus, Schrittmacher an, gute Nacht!

Michael Hamdorf bei einer Untersuchung mit Martina Neddermann, der leitenden Oberärztin des Schlaflabors in Kaiserswerth. Foto: Tanja Pickartz/KLinik/Tanja Pickartz

Düsseldorf Michael Hamdorf probierte unzählige Schlafmasken aus, ließ sich sogar an der Nase operieren. Doch erst Florence-Nightingale-Krankenhaus und Uniklinik konnten ihm bei seinen Schlafstörungen helfen – mit einem Zungenschrittmacher.

Lange konnte Michael Hamdorf es sich einfach nicht erklären: Nachts schlief er doch durch, tagsüber war er aber dennoch immer müde und erschöpft. Erst als seine Lebenspartnerin ihm eines Tages erzählte, dass sie oft nachts wach neben ihm liege, weil er schnarche, verstand er langsam. In einem Schlaflabor ließ sich Hamdorf untersuchen. Dabei stellte man dann 40 Atemaussetzer pro Minute fest, die unbehandelt das Risiko für einen Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen konnten. Die Diagnose: eine obstruktive Schlafapnoe. Im Schlaf verengt sich der Atemweg, die Muskeln der Zunge und des Rachens entspannen so tief, dass die Luft nicht in ausreichendem Maße ein- und ausströmen kann. Die Folgen spüren die Betroffenen dann wie der Experte für Tourismusmarketing tagsüber, wenn sie müde sind und sich nicht so gut auf eine Sache konzentrieren können.

Gut sechs Prozent der Deutschen haben eine behandlungsbedürftige Insomnie, über einen Zeitraum von vier Wochen mindestens drei Mal pro Woche nachts Schlafstörungen, die dazu führen, dass sie tagsüber nicht so leistungsfähig sind. Die Ursachen dafür können allerdings sehr unterschiedlich sein: Infrage kommen zum Beispiel eine Schilddrüsenfehlfunktion, Diabetes, neurologische Erkrankungen oder auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Oft liegen auch psychologische Faktoren vor, etwa die Unfähigkeit, mal richtig abzuschalten, Handy und Laptop wegzulegen und nicht ständig „online“ zu sein.

Info Tipps für einen besseren Schlaf Schlafdauer Man sollte immer auf eine ausreichende Schlafdauer und auch einen festen Aufstehzeitpunkt achten. Jeder Mensch hat seinen individuellen Schlafbedarf, doch sechs bis neun Stunden pro Nacht sollten es schon sein. Schlafzimmer Dort sollte es nicht zu warm, besser kühl sein. Man sollte auf eine gute Durchlüftung im Zimmer achten und darauf, dass es ruhig ist. Raus damit Handys, Tablets und auch Fernseher sollte man aus dem Schlafzimmer besser verbannen. Die Bildschirme senden Blaulichtspektren aus und aktivieren damit das Gehirn. Das Einschlafen fällt dann natürlich schwerer.

Michael Hamdorf wurde sogar eine Nasenoperation empfohlen, die dann allerdings nicht den erhofften Erfolg brachte. „Ich probierte schließlich über einen längeren Zeitraum unterschiedliche Schlafmaskenmodelle aus“, sagt der heute 59-Jährige. Doch die gut 15 Modelle, die er austestete, vertrug er aus unterschiedlichen Gründen nicht: Einige nicht, weil er eine Silikon- und Latexunverträglichkeit hatte, andere lösten wiederum Bindehautentzündungen, Magen- oder Zahnfleischprobleme aus. Und dann immer wieder die Schwierigkeiten bei der Einreise in die USA oder nach Kanada: „Die gründlichen Untersuchungen des zusätzlichen Koffers mit den unbekannten Geräten und Schläuchen kosteten mich immer viele aufregende Stunden“, sagt er. Der Wendepunkt kam für Michael Hamdorf erst, als er sich an das Schlaflabor am Düsseldorfer Florence-Nightingale-Krankenhaus wandte.

Dort hilft man Patienten mit Schlafstörungen mit Schlafmasken oder intraoralen Schnarchschienen, in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Uniklinik bei schwierigen Fällen wie Hamdorf aber inzwischen auch mit Zungenschrittmachern. „Er ist so klein wie eine Streichholzschachtel und wird ähnlich einem Herzschrittmacher per Operation unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Über einen Sensor erhält der Schrittmacher Informationen über die Atmung und stimuliert bei Bedarf während des Schlafes die Muskulatur der Zunge“, sagt die leitende Oberärztin des Schlaflabors Kaiserswerth, Martina Neddermann. So können auch die Atemaussetzer vermieden werden. Implantiert wurde der Schrittmacher in einer mehrstündigen Operation von Christian Plettenberg, Oberarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der Uniklinik.

Auch wenn Michael Hamdorf die ersten Tage nach der Operation als nicht besonders angenehm empfand, da er Schmerzen hatte, ist er heute glücklich mit seiner Entscheidung: „Endlich fühle ich mich wieder fit und ausgeschlafen, und bei den Kontrollen am Flughafen zeige ich nur noch meinen Schrittmacher-Ausweis vor und werde dann ohne weitere Umstände abgefertigt.“