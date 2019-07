Mein Gesundheits-Rezept : Ich muss im Winter keine Erdbeeren essen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Unternehmer Timm Caster setzt bei seiner Ernährung vor allem auf saisonales Obst und Gemüse.

Mittlerweile sagt mir mein Körper, was er so gar nicht mag, auch mein Gewissen hat in den letzten Jahren dazugelernt. Zwar muss ich nicht jedem Trend folgen, erkenne aber die Zeichen der Zeit. Deshalb schaue ich heute sehr genau auf die Produkte, die in meinen Einkaufskorb gelangen. Ich möchte wissen, woher Fleisch, Fisch oder Gemüse eigentlich kommen. Meine Großeltern wussten das noch – was für uns heute „Bio“ ist, war für sie das „normale“ Essen.