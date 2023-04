Prozess in Düsseldorf Richter reduziert Bußgeld für Tierschützerin

Für die Einfuhr von einem Kleinhund und drei Welpen aus der Ukraine ohne amtliche Genehmigung muss eine 46-jährige Düsseldorferin 400 Euro Bußgeld an die Staatskasse zahlen. So hat am Mittwoch ein Amtsrichter entschieden – und hat damit die Geldbuße mit Rücksicht auf die Motive der Frau sogar deutlich reduziert. Ursprünglich war die gelernte Tierarzt-Helferin nämlich mit 1000 Euro Strafe belegt worden.