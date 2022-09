Seuchenschutz : Besitzer kritisieren Quarantäne für Katze

Kartäuser-Kätzchen Tiffany ist erst vor Kurzem aus Frankreich zu Familie Greiner gekommen – jetzt soll sie 30 Tage lang alleine bleiben, weil die Tollwut-Impfung fehlt. Foto: privat Foto: Privat

Düsseldorf Wegen einer fehlenden Tollwut-Impfung muss Kartäuser-Kätzchen Tiffany wegen strenger Vorschriften nun zunächst in Isolation. Für die Besitzer ist dies eine große Belastung.

Die Gesetze zur Seuchenbekämpfung in Deutschland, insbesondere bezogen auf Tollwut, sind streng, das bekommt auch Familie Greiner zu spüren. Die seit zehn Jahren in Düsseldorf lebende Familie hat tierischen Zuwachs aus ihrer Heimat Frankreich bekommen: Kartäuser-Kätzchen Tiffany. Seit etwa vier Wochen ist sie in Deutschland und nach einem Tierarztbesuch muss sie nun erst einmal für einen Monat in Quarantäne.

Seit vergangenem Mittwoch sitzt sie in der Station des Düsseldorfer Tierschutzes und muss die nächsten Wochen alleine verbringen. Für Emmanuel Greiner und seine Familie eine Zumutung: „Wir waren vollkommen erstaunt über die strengen Gesetze und können nicht verstehen, warum das so gehandhabt werden muss.“ Denn nach seiner Einschätzung ist das Kätzchen, das von einem angesehenen Züchter in Frankreich kommen soll, kerngesund, war nie in Kontakt mit anderen Tieren.

„Ich verstehe vor allem die Regelung nicht: Weder in Deutschland noch in Frankreich gibt es eine Impfpflicht von Hauskatzen gegen Tollwut“, sagt Greiner. Das stimmt tatsächlich, der Leiter des Veterinäramtes, Klaus Meyer, bestätigt dies auf Anfrage der Redaktion: „Es geht dabei darum, die Verschleppung von Seuchen zwischen Staaten zu verhindern.“ Nur, wenn die Tiere über Grenzen reisen, müssen mehrere Kriterien erfüllt werden, damit sie nicht in Quarantäne müssen. Das ist bei EU-Staaten etwas einfacher, schwieriger wird es bei Drittstaaten. Nach Deutschland eingeführte Tiere müssen einen „EU-Heimtierausweis“ vorweisen, gechipt oder tätowiert sein. In dem Ausweis muss zudem „eine gültige, in der Regel 30 Tage alte Tollwutschutzimpfung tierärztlich dokumentiert sein“.

Im Fall von Tiffany fehlte alles davon, die Regelung besagt, dass sie nun in Quarantäne muss. Eine Blutprobe soll Rückschluss geben, ob sie tatsächlich keine Tollwut in sich trägt, es folgt eine Impfung. Bis diese nach 21 Tagen wirksam ist, muss sie allerdings weiterhin in Isolation bleiben. „Eine Hausquarantäne ist nicht möglich“, erklärt Meyer. Es lasse sich nicht kontrollieren, mit wem die Katze Kontakt haben werde, und auch die Menschen könnten unwissentlich Überträger sein.