Berufswahl : Das Bauchgefühl ist auch wichtig

Düsseldorf Studium oder Ausbildung – viele junge Menschen stehen vor dieser schwierigen Entscheidung. Viele Faktoren entscheiden letztendlich darüber, welchen Weg der oder die Jugendliche schließlich einschlägt.

Denn auch wenn man später einen ungeliebten Job auch wieder wechseln kann, so ist es doch wichtig, sich eingehend mit der Berufswahl zu beschäftigen. Schließlich bleiben in der Regel die meisten Menschen bis zur Rente in ihrem erlernten Beruf oder zumindest in einem artverwandten.