Berufe in Düsseldorf „Detektive sind nicht wie im Fernsehen“

Rund zwölf Detekteien werden in Düsseldorf bei der Google-Suche angezeigt. „Detektiv kann sich jeder nennen, die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt“, erklärt Marcus Lentz, der als Dozent und Ausbilder außerdem bei der Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe (ZAD) in Berlin tätig ist. Hier kann man sich berufsbegleitend über knapp zwei Jahre ausbilden lassen, von der IHK Kassel-Marburg gibt es auch ein entsprechendes IHK-Zertifikat, für das eine zusätzliche Prüfung abgelegt werden muss. „Schaut man sich die Abschlusszahlen bei uns an und die Zahlen der Detekteien in Deutschland, dann merkt man eine gewisse Diskrepanz“, sagt Lentz.