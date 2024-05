Verkehr in Düsseldorf Die schlimmste Straße in Düsseldorf

Ayescha Kroll-Brenk will jedenfalls nicht so schnell aufgeben, und sie spürt eine große Solidarität. Nicht nur von Seiten ihrer Nachbarn – rund 250 Betroffene dürften an der Bertastraße leben – „auch der Kleingartenverein Königsbusch oder der Post Sportverein an der Dreherstraße haben deutlich signalisiert, dass sie auf unserer Seite sind“. Sie will den öffentlichen Druck weiter erhöhen, die Bezirksvertreter zu einem Ortstermin einladen in der Hoffnung, dass diese dann die Sorgen weiter in den Rat tragen. „Die Bertastraße ist anders als andere Straßen. Daher brauchen wir eine Sonderregelung“, fordert sie.