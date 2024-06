Projekt am Flughafen Berlin ist fertig, jetzt kommt der Euref-Campus Düsseldorf

Der Euref-Campus in Berlin ist mit der Eröffnung des Gasometers vollendet, jetzt wird der Start in Düsseldorf vorangetrieben. Gerade endgültig bestätigt worden ist der Einzug des ersten Mieters, der Energieagentur des Landes NRW, zum 1. Juli. Der erste Bauabschnitt ist offiziell im Oktober fertig, ein Jahr darauf der zweite. Auf rund 80.000 Quadratmetern sollen dann mehr als 4000 Menschen arbeiten. Der Campus neben dem Fernbahnhof des Flughafens wird von Beginn an CO2-neutral betrieben. Dazu werden, wie jetzt feststeht, auch Solarpanele auf der Lärmschutzwand an der nahen Autobahn beitragen.