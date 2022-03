Nach Angrif auf Ukraine : Berlin behält Partnerschaft mit Moskau bei – anders als Düsseldorf

Schilder am Ortseingang, wie hier in Gerresheim, zeigen die Partnerstädte Düsseldorfs. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Düsseldorf hatte seine Partnerschaft mit der russischen Hauptstadt als Reaktion auf den Krieg auf Eis gelegt. Die deutsche Hauptstadt entscheidet anders.

Sie erinnerte in der Begründung daran, dass die Städtepartnerschaften als Zeichen der Völkerverständigung entstanden seien – auch zwischen Städten, die davor in kriegerischen Auseinandersetzungen standen. „Es wäre aus unserer Sicht das falsche Signal, die Partnerschaft auszusetzen oder zu beenden.“ Einen aktiven Austausch solle es aber vorerst nicht mehr geben.

Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hatte in einer ersten Reaktion am Donnerstag noch verkündet, dass die Partnerschaft trotz der „schweren Belastung“ durch den Krieg weiterlaufen soll. Am Freitag entschied er anders. Es sei wichtig, dass der Kontakt zwischen Bürgern nicht abreiße, hieß es in einer Mitteilung. „Für den Austausch auf offizieller Ebene sehe ich persönlich derzeit jedoch keine Basis mehr.“