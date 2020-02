High Streets Report : Düsseldorf auf Platz drei der Einkaufsattraktivität

Düsseldorf Im neuen High Streets Report des Einzelhandelsspezialisten Comfort landete Düsseldorf auf dem dritten Platz der attraktivsten Einkaufsstädte in Deutschland. Das Ranking beurteilt unter anderem die Attraktivität eines Standortes zum Beispiel unter Berücksichtigung des Nachfrageverhaltens vor Ort und künftiger Entwicklungsmöglichkeiten aus Sicht eines Einzelhändlers und eines Investors.

Bei den Ergebnissen spielen seit einigen Jahren die deutschen Metropolen in einer eigenen Liga. Mit Ausnahme von Stuttgart, das im Zuge einer überzogenen Flächenexpansion der vergangenen Jahre an Bedeutung eingebüßt hat, belegen diese die ersten Plätze: Mit München (94 von 100 Scoringpunkte) auf dem ersten, Berlin (92) auf dem zweiten sowie Hamburg und Düsseldorf (91) auf dem geteilten dritten Platz vor Frankfurt am Main (89) und Köln (86).