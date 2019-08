Vereine in Düsseldorf : Beratung und Hilfe speziell für Männer

Düsseldorf Viele Männer denken, Probleme wie Alkohol- und Drogenmissbrauch könnten sie ganz alleine lösen. Der SKM bietet Beratungsstellen für Männer in Krisensituationen an.

„Die meisten Männer haben eine Baumarkt-Mentalität“, sagt Stephan Buttgereit, Generalsekretär des „Sozialdienstes katholischer Männer“ (SKM). „Sie erkennen ein Problem und wollen es zumeist alleine lösen. Tragisch wird es dann, wenn sie merken, dass sie es gar nicht alleine schaffen, das Problem zu lösen. Dann fühlen sich viele gleich in ihrer Männlichkeit in Frage gestellt.“ Trotz aller Gender-Debatten seien es in manchen Bereichen noch immer klischeehafte Rollenbilder, die die gesellschaftliche Denkweise bestimmen. Gerade bei den Themen Beziehungsgestaltung und Krisenbewältigung gebe es in diesem Zusammenhang noch erhebliche Geschlechterunterschiede, da Mann und Frau unterschiedlich mit persönlichen Problemen umgehen. Gerade zum Bild des „starken“ Mannes passe es nicht, dass er mit seinen Problemen zu einer Beratungsstelle gehe. „Deshalb machen die meisten diese Dinge leider noch mit sich selbst aus“, ergänzt Buttgereit.

Alkohol- und Drogenmissbrauch, aber auch häusliche Gewalt gegenüber der eigenen Familie, können dann häufig als Folgeerscheinung auftreten. Seit Jahren versucht der SKM mit seiner Arbeit dagegen vorzugehen. Ähnlich wie der Schwesterverein „Sozialdienst katholischer Frauen“ (SKF) bietet auch der SKM mit seinen 110 Ortsvereinen zahlreiche soziale Dienstleistungen im Bereich Wohnungslosenhilfe, rechtliche Betreuung, Armutsbekämpfung, Sucht- und Drogenhilfe sowie Migration an. „Wir wollen die Menschen am Rande unserer Gesellschaft damit in die Mitte holen“, sagt Buttgereit. Doch während der SKF sich dazu noch vorrangig mit geschlechterspezifischen Themen beschäftigt, die Frauen betreffen, kümmert sich der SKM um männliche Problemfelder. „Es gibt zum Beispiel keinen genetischen Grund, warum Männer straffälliger als Frauen sind. Trotzdem sind 95 Prozent aller Straftäter männlich. Auch bei den Wohnungslosen gibt es einen gewaltigen prozentualen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Wir wollen dahinter schauen, warum das so ist“, sagt Buttgereit.

Info Aktiv in Politik und Gesellschaft Fachverband Der SKM-Bundesverband mit Sitz in Düsseldorf vertritt als katholischer Fachverband die Interessen und Anregungen aller Ortsvereine gegenüber den Entscheidungsträgern in Politik und Gesellschaft. Bundesverband Weitere Informationen zur Arbeit des Bundesverbandes finden sich unter www.skmev.de, zum Angebot des Ortsvereins unter www.skfm-duesseldorf.de, sowie zur Männerarbeit unter www.echte-männer-reden.de

Auch beim Thema häusliche Gewalt dominieren Männer die Statistik. Dafür wurde beim SKM die Beratungsstelle „Echte Männer reden“ ins Leben gerufen. „Männer nutzen häufig die Entschuldigung, dass ihnen die Hand ausgerutscht sei. Gewalt geschieht jedoch nicht im Affekt, sondern ist eine bewusste Entscheidung. Auch wenn dieser Mann in der Öffentlichkeit sonst ein friedlicher Mensch ist“, erklärt Buttgereit. Die Beratungsstelle richte sich aber an alle Männer in Krisensituationen. In persönlichen Gesprächen können sich die Ratsuchenden den männlichen Betreuern gegenüber öffnen, ihre Probleme ansprechen, nach den Einflüssen suchen und schließlich gemeinsam Lösungen finden. Gesondert existiert mit der Jungenberatung auch ein Angebot speziell für Kinder und Jugendliche, die zur Gewalttätigkeit neigen. Jedoch können auch Männer Opfer häuslicher Gewalt werden und Hilfe suchen – die Dunkelziffer belaufe sich dabei auf etwa bei 20 Prozent.