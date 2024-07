Beliebte Bierbörse steht an In Benrath wird nächste Woche wieder angezapft

In der Benrather Fußgängerzone wird es vom 12. bis zum 14. Juli vor allem ums Bier gehen. Dann steht die 31. Auflage der Benrather Bierbörse an. An rund 40 Bier- und Speiseständen können die Besucher des Events aus einer Palette von mehr als 100 Bierspezialitäten ihr Lieblingsgetränk wählen. Braukulturen von Polen über Spanien bis nach Brasilien werden sich im Düsseldorfer Süden vorstellen. Wer das passende Getränk gefunden hat, kann sich auf Bierbänken bei einem Snack entspannen.