Benimmregeln fürs Smartphone

Düsseldorf Nachrichten checken beim Essen? Gespräche unterbrechen, weil das Smartphone klingelt? Manche Sachen gehen einfach gar nicht. Unser Autor schlägt Regeln vor, mit denen das Leben auch unter Anwesenheit aufgeladener Handys weiter funktioniert.

Sicherlich kennen Sie das: Sie sehen Pärchen im Restaurant, die nur scheinbar zweisam sind. Stattdessen starren die Verliebten auf ihre Smartphones, ohne ein Wort zu verlieren. Als wären sie parallel in einer anderen Welt. Beim Essen halten sich Menschen mit guter Kinderstube an Regeln: Nicht schmatzen, nicht schlürfen und mit dem Essen beginnen, wenn jeder etwas hat. Bei der Handynutzung scheinen jegliche guten Sitten über Bord geworfen worden zu sein. Und doch gibt es einige Regeln, mit denen Benimm in die Generation der „Smombies“ gebracht werden kann (Smombie ist ein Kofferwort aus den Begriffen „Smartphone“ und „Zombie“. Laut Langenscheidt sind damit Menschen gemeint, die durch den ständigen Blick auf ihr Smartphone so stark abgelenkt sind, dass sie ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen).