Kommen und Gehen : Weißbrot mit Mehrwert

Info Anfang September hat das Start-up Benfit in Pempelfort das erste Geschäft eröffnet. Dort gibt es zucker- und kalorienreduzierte, fettarme, glutenfreie und vegetarische Backwaren wie Toast, Brötchen, Laugenstangen oder Bagels mit einem hohen Proteingehalt.

Backwaren, die proteinhaltig sind, gut schmecken und zudem satt machen, haben ihm gefehlt – deshalb, so Jakob, sei die Idee entstanden, eigene Produkte zu entwickeln. Also hat er in der heimischen Küche selbst getüftelt und zudem verschiedene Produzenten angeschrieben. Entstanden sind zucker- und kalorienreduzierte, fettarme, glutenfreie und vegetarische Backwaren wie Toast, Brötchen, Laugenstangen oder Bagels mit einem hohen Proteingehalt, die Jakob seit Herbst vergangenen Jahres unter dem Motto „mehr als Lebensmittel“ über sein eigenes Unternehmen Benfit verkauft – und zwar nicht nur an Fitnessbegeisterte.