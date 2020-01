Düsseldorfer Islandpferde-Verein : Reiten für den guten Zweck

Düsseldorf Am Sonntag präsentiert der Verein seine besonderen Pferde und sammelt Spenden.

(dsch) 30 Islandpferde leben derzeit frei und ohne Boxen als Herde auf den Wiesen in Lohausen. Sie gehören zum Verein Islandpferde-Reiter Düsseldorf, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Erwachsene für die robuste und intelligente Pferderasse zu begeistern. Regelmäßig besuchen daher Kita- und Grundschulgruppen den Hof, auch ein Projekt mit der nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft wurde bereits umgesetzt. Außerdem werden in den Schulferien Camps angeboten, bei denen die Kinder das Islandpferd kennenlernen können.

Die Vereinsmitglieder reiten auf Hobby- und Turnierniveau, das Islandpferd ist die einzige Rasse, für die es eine eigene Weltmeisterschaft gibt. Das liegt daran, dass die Tiere, anders als andere Pferde, nicht über drei verschiedene Gangarten verfügen, sondern über fünf. Diese und viele andere Informationen will der Verein beim Benefizreiten am Sonntag, 26. Januar, vermitteln. Zwischen 12 und 15 Uhr können Kinder auf dem Vereinsgelände am Neusser Weg 34 die Pferde streicheln, füttern und sogar auf ihnen reiten. Die Vereinsmitglieder stellen Speisen und Getränke zur Verfügung, alle Einnahmen der Veranstaltung gehen an den Düsseldorfer Verein Loop Kinderhilfe. Der Verein vermittelt Patenschaften für Kinder in armen Ländern.