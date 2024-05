Benefiz-Regatta im Medienhafen Düsseldorf rudert für Menschen mit Krebs

Der Verein ist in der Krebsprävention aktiv – mit Aktionen in Kitas, Schulen und Betrieben, damit weniger Menschen an Krebs erkranken. Ein ebenso wichtiges Aufgabengebiet ist die Beratung von Krebserkrankten. Mit einer telefonischen Erstauskunft für NRW sowie Angeboten an den Standorten Düsseldorf, Neuss, Bochum, Frechen, Brühl, Wesseling und Olpe sorgt der Verein dafür, dass Betroffene und ihre Familien kostenfreie Beratungen erhalten. Schirmherr ist Oberbürgermeister Stephan Keller.