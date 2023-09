Kommunalpolitik in Düsseldorf Die CDU stellt Benedict Stieber als Bezirksbürgermeisten-Kandidaten auf

Die geheime Wahl findet in der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung 5 am Dienstag, 26. September, statt. Da die CDU in dem Gremium über eine Mehrheit verfügt (zehn Sitze, alle anderen Parteien zusammen neun) gilt die Wahl Stiebers als sicher. Der 31-Jährige wäre damit der jüngste Bezirksbürgermeister in Düsseldorf. „Allein schon deswegen habe ich dann schon noch mal einen Moment darüber nachgedacht, ob ich es wirklich machen soll. Aber die leisen Zweifel sind schnell der Gewissheit gewichen, dass Kommunalpolitik in meinen Augen immer noch Kern politischen Handelns ganz nah am Bürger ist“, sagt der gebürtige Kaiserswerther. Und natürlich hat der Leiter eines Abgeordnetenbüros im Landtag auch bei den anderen Parteien vorgefühlt, ob er mit einer Unterstützung rechnen kann. „Der Vorschlag scheint unseres Wissens nach auf eine sehr breite Zustimmung innerhalb der Bezirksvertretung insgesamt zu stoßen“, spricht er im Namen seiner Partei.