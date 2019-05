Straßenfest in Düsseldorf : Die Benderstraße blüht auf

Gerresheim Das Blütenfest in Gerresheim lockte mit vielen Aktionen tausende Besucher auf die Einkaufsstraße im Stadtteil.

In den einzelnen Läden waren Aktionen für Kinder organisiert, so trat etwa der Zauberer Radini mit seinen Luftballon-Tieren bei Giovanna K auf. Auch die Tanzschule Tanzzeit bot auf dem Apostelplatz ein Programm für Kinder an. Passend zum Namen des Festes verschenkte das Bestattungshaus Dischleid 500 Pflanzen an die Besucher.

Uwe Thomas Pracejus vom Verein Benderstraße freute sich über den Andrang. Das Fest sei das Dankeschön der Geschäftsleute an ihre Kunden. Das Besondere an der Benderstraße sei die Vielfalt der Läden und dass dort kaum Leerstand herrsche. „Man muss nicht in die Bahn steigen, sondern hat alles, was man braucht, hier in Gerresheim vor Ort.“ Es sei einfach ein guter Mix. Der Verein Benderstraße will den Erlös des Blütenfestes in diesem Jahr in die Weihnachtsbeleuchtung investieren, für die bis zu 7000 Euro an Nachfolgekosten zusammenkommen. Mit dem Feiern ist es aber noch nicht vorbei, am 7.September wird das Benderstraßenfest stattfinden, das noch größer als das Blütenfest ist.