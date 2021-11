Beliebtes Fastfood : Die besten Döner Kebap in Düsseldorf

Düsseldorf Nicht ohne Grund gehört der Döner Kebap zu den Fastfood-Favoriten der Deutschen. In Düsseldorf gibt es eine riesige Auswahl an Buden, die das Fleisch im Fladenbrot verkaufen. Wir haben unsere liebsten Döner-Läden zusammengestellt.

Wann auch immer, es war in jedem Fall eine sehr gute Erfindung. Der Döner hat sich bei den Deutschen zum Top-Fastfood gemausert. Inzwischen gibt es ihn in verschiedenen Fleischvarianten und auch Veggie-Döner sind fast überall im Angebot.

Natürlich gibt es auch in Düsseldorf Döner an jeder Ecke. Jeder dürfte wohl seinen Lieblingsladen haben. So ist es auch bei uns. Unsere Top-Dönerbuden in der Landeshauptstadt haben wir in der Fotostrecke zusammengefasst. Guten Appetit!