Beliebtes Edelgemüse : Wo es in Düsseldorf frischen Spargel gibt

Gemüsehändler Michael Knell hat frische Stangen und auch eine Spargelschälmaschine. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Er ist der König unter den Gemüsen. Und er hat jetzt Saison: der Spargel. Bis Johannis (24. Juli) wird er verkauft. Besonders frisch ist er auf Düsseldorfer Märkten und an Ständen – dort kommt er immer aus der Region. Wir haben uns umgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl und Birgit Wanninger

Ein etwas lehmiger Boden, so erklärt Jean-Philipp Schier, mache den besonderen Geschmack aus von dem Spargel, den der Händler an seinem Stand auf dem Carlsplatz verkauft. Und eben jenen Boden gebe es auf dem Feld vom Spargelhof Allofs in Walbeck bei Geldern.

„Da dreht sich seit vier Generationen alles um Spargel“, sagt Schier und erklärt die Besonderheit des 1A-Gemüses: „Helle Köpfe, deren Sprossen eng verschlossen sind.“ Zurzeit für Aufmerksamkeit bei Schier sorgt der Mausdorn, der ganz schlank ist, fast schon wie ein Kraut. „Der Mausdorn ist eine Mischung zwischen Gerste und grünem Spargel“, erklärt er. Die Sorte passt zu Thai-Gerichten, auch blanchiert mit Parmesan ist er lecker.

Info Spargel mit Orangensoße Zutaten für die Soße 200 ml Sahne, drei Orangen, 125 ml Weißwein, 2 TL Butter, 2 TL Mehl, Estragon Zubreitung Spargel wie gewohnt kochen, derweil den Orangensaft (ca. 250 ml) sowie die abgeriebene Schale einer Orangen mit dem Wein aufkochen und um die Hälfte reduzieren. Schalotte fein würfeln und in Butter glasig dünsten, dann Mehl hinzufügen und verrühren. Langsam die Sahne wie bei einer Bechamel-Soße zugeben, dann die Warne O-Saft-Wein-Reduktion. Alles verrühren zu einer cremigen Masse und 5 bis 10 Minuten unter Rühren köcheln lassen. Die Soße durch ein Sieb geben, abschmecken und mit kleingehackten Estragon verfeinern. Die Soße passt zu Spargel mit Kartoffeln. Als Beilage ist auch gebratener Lachs zu empfehlen.

Im Angebot ist auch die Sorte mit dem schönen Namen „Sonnenkinder“. Der Name deutet an, dass dieser Spargel schon seinen Kopf aus der Erde gestreckt hatte, als er gestochen wurde. Herb schmecken die Sonnenkinder, ganz würzig, so Schier.

Sein Lieblingsspargel aber ist der ganz Dicke, den er einfach im Wasser dünstet, sodass er noch Biss hat. Mit Erdbeeren, Olivenöl oder Apfelessig würde er auch einen guten Salat abgeben oder als Tellergericht mit Röstis – selbstgemacht, versteht sich.

Damit Stangen frisch bleiben, stehen sie am Schier-Stand im Wasser, und zwar hochkant, ganz ähnlich wie Tulpen. „Fast jeder Kunde prüft zuerst den Schnitt auf Frische.“ Geschält gibt es den Spargel auch, aber per Hand. Die Nachfrage bei Spargel sei sehr gut, die Preise etwas niedriger als vergangenes Jahr.

Foto: dpa, bse soe fux 11 Bilder Welche Mythen sich um den Spargel ranken

(Carlsplatz, montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr; samstags, 8 bis 16 Uhr)

Den Stiegelhof im etwa 50 Kilometer entfernten Brüggen hinter Viersen führen Peter und Brigitte van den Broek. Verkauft wird das Edelgemüse von dort freitags auf dem Friedensplätzchen in Unterbilk und samstags auf dem Kolpingplatz in Pempelfort. Die hochwertigsten Stangen der Klasse 1 kosten zehn Euro pro Kilogramm, andere Sorten gibt es schon ab drei Euro.

Weißer oder grüner Spargel – es ist Geschmackssache, sagt Brigitte van den Broek. Sie hat beim Verkauf beobachtet, dass vor allem junge Erwachsene eher die grünen Stangen nehmen. Sie selbst mag die weiße Sorte lieber – gern klassisch mit Butter oder als Salat mit Schinken. „Für Freunde habe ich neulich aber Spargel mit Lachs gemacht, dazu Spinat und Knoblauch – köstlich!“, sagt sie.

(Kolpingplatz samstags, 8 bis 13 Uhr; Friedensplatz, freitags 10 bis 18 Uhr; dienstags, 8 bis 13 Uhr)

Seit Jahren steht der kleine Gemüsestand des Meerbuscher Bauern Rainer Roos am Niederkasseler Kirchweg - und dies ab Ende April, wenn die Spargelzeit beginnt. Bis in den Sommer hat der Stand geöffnet, denn er ist auch berühmt für seine Erdbeeren.

Claudia Roos erklärt, dass sie ihren schmackhaften Hochwald-Spargel vom Spargelhof Peon aus Uedem bezieht. Den Spargel bietet sie an ihren Ständen (auch im Meerbusch) in verschieden Sorten an – ob weiß, mit violetten Spitzen oder als grünen Spargel. Die Handelsklasse I kostet momentan pro Kilo 12,50 Euro. Der Preis sei im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil geblieben.

Viele Kunden hatten schon befürchtet, dass die Preise in die Höhe schnellen, weil nicht so viele Saisonarbeiter wegen der Corona-Krise nach Deutschland kämen. Aber ein Preisanstieg habe sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Und auch Claudia Roos genießt die Spargelzeit, am liebsten mag sie ihn klassisch mit brauner Butter und neuen Kartoffeln.

(Niederkassel Bauer Roos Niederkasseler Kirchweg, geöffnet montags, mittwochs, freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr)

Giesela Knell muss oft Nachschub holen, die Nachfrage nach Spargel ist momentan groß an ihrem Stand in Eller. Zwischendurch erklärt sie, dass der Spargel, den sie mal aus Walbeck, mal aus dem Münsterland bezieht, immer frisch gestochen sei.

Das kann der Kunde auch sofort überprüfen, wenn er die Stangen aneinander reibt und sie so richtig schön quietschen. Es genügt auch ein Test mit dem Fingernagel am Endstück. Wenn dort Saft herauskommt, dann ist der Spargel frisch.

Der Familienbetrieb aus Hamm bietet momentan zwei Sorten an, und zwar für 4,50 und 5 Euro das Pfund. Auf Wunsch wird der Spargel – gratis – durch die Spargelschälmaschine gezogen.

(Wochenmarkt Eller, Gemüsestand Knell, Gertrudisplatz, dienstags bis freitags 8.30 bis 18.30 sowie samstags bis 13 Uhr)

Sobald es den ersten Walbecker Spargel gibt, ist Michael Knell morgens in aller Frühe auf dem Weg an den Niederrhein. Ja, er sei verwandt mit den Knells in Eller. Denn die Knells kommen alle aus Kappes-Hamm. Dort führten schon die Großeltern einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Mit seinen Gemüseständen in Lörick und Benrath sind er und sein Vater in der Region unterwegs. Knell jun. bietet momentan den Spargel, den er bei Bauer Jansen auf dem Heeser Hof in Walbeck bezieht, zwischen 3,50 und 4,50 Euro pro Pfund an. Momentan hat er vier Sorten: die Auslese (also Klasse I), den violetten Spargel, den Suppenspargel („Das ist der dünne.“) sowie die Bauernmischung. („Das ist der krumme.“)

Er persönlich mag am liebsten die dünnen Stangen. „Da hab ich mehr Köpfchen“, sagt er. Und schälen muss er ihn auch nicht, denn auch diese Familie Knell besitzt eine Spargelschälmaschine. Die kommt allerdings in Benrath wegen der Bauarbeiten auf dem Markt momentan nicht zum Einsatz.

Michael Knell mag Spargel in jeder Zubereitungsart. Fürs Kochen ist aber seine Lebensgefährtin Laura zuständig. Die wiederum schwärmt von Spargel-Quiche, Spargel-Risotto und Spargel-Lasagne. Ihr momentaner Favorit ist Spargel mit Orangensoße.