Serie Belastete Straßennamen : Stadtdirektor mit NS-Vergangenheit

Stockum Heinz Ingenstau war von Düsseldorfer Stadtdirektor und stellte unter anderem die Weichen für den Bau der Messe. Nach seinem Entnazifizierungsprozess galt er als „minderbelastet“, was er anzufechten versuchte.

Ein Großteil der Straßennamen, deren Änderung in Düsseldorf jetzt zur Diskussion steht, prägt bereits seit Jahrzehnten das Stadtbild. Anders verhält es sich bei der Heinz-Ingenstau-Straße unmittelbar an der Messe. Benannt wurde sie 2004 nach dem 1971 verstorbenen Düsseldorfer Stadtdirektor. Ingenstau setzte sich in seiner Zeit bei der Stadt für die Wirtschaftsförderung ein, stellte unter anderem die Weichen für die Einrichtung der heutigen Messe.