Bekommt Fortuna Düsseldorf mehr Geld aus der Arena?

Düsseldorf Am Donnerstag sitzen der Bundesligist und die Düsseldorfer Stadtspitze zusammen. Es geht um die Vermarktungsrechte der Arena. Schon heute kann der Klub bis zu neun Millionen Euro umsetzen.

Das Klima ist seit der Vergabe des Namenssponsorings an die Gauselmann-Gruppe belastet. Die Arena wird in diesen Tagen zur „Merkur Spiel-Arena“ umgemodelt. Die Stadt kassiert 3,75 Millionen Euro, 550.000 Euro geht an Düsseldorfer Sportvereine. Hauptnutznießer ist die DEG, Fortuna geht leer aus. Fortuna-Aufsichtsratschef Reinhold Ernst und Fortuna-Vorstandschef Robert Schäfer gaben daraufhin eine öffentliche Erklärung ab. Ihr Hauptkritikpunkt ist, dass die Fortuna nicht weiter in die Arena „hineingewachsen“ ist. Dies habe der Oberbürgermeister 2016 versprochen.

Dem stehen Kosten – etwa für Catering – von rund zwei Millionen Euro entgegen. Bei D.Live sieht man weiteres Entgegenkommen skeptisch, zumal Schäfer jetzt sein Büro am Spieltag als Loge vermieten darf und Fortuna auch an der frei werdenden Sparkassen-Tribüne mitverdienen können soll.

Hinzu kommt, dass der Spielbetrieb für die städtische Veranstaltungstochter ein Minusgeschäft ist. Nach Informationen unserer Redaktion beträgt die Arena-Miete maximal 67.500 Euro pro Spiel. Die Kosten für den fünfmaligen Rasentausch (400.000 Euro), der Personalkostenanteil sowie Investitionen (Fangnetze, neue Drehkreuze etc.) bleiben an D.Live hängen; unter dem Strich rund vier Millionen Euro an Miesen. Es sei eher die Frage, so ein Insider, ob die Verhältnisse heute so richtig seien.