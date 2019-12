Familien in Düsseldorf : Auf der Suche nach der Rolle des modernen Vaters

Eier, Orangensaft und gute Gespräche: (v.r.) Wolfgang Schüller, Alfons Föster (vom Organisationsteam), Marco Schmitz und Andreas Coenen, frühstücken gemeinsam mit ihren Kindern. Foto: Anne Orthen (ort)

Einmal im Monat treffen sich Väter und ihre Kinder im Aloysianum in Gerresheim, um gemeinsam zu frühstücken. Für die Männer ist der Austausch wichtig.

Wie sieht die ideale Rollenverteilung in der Familie aus? Keine einfache Frage. Und eine Frage, bei der die Meinungen oft weit auseinandergehen. Für die einen ist die Mutter für Erziehung und Haushalt verantwortlich, während der Vater arbeiten geht. Die anderen halten diese strikte Trennung für längst überholt und unzeitgemäß. Fragt man die Männer beim Väter-Frühstück im Jugendhaus Aloysianum in Düsseldorf-Gerresheim nach ihrer Meinung, dann fällt die Antwort sehr deutlich aus: „Als moderner Vater gehört es einfach dazu, Verantwortung für die Erziehung der Kinder zu übernehmen, und das ist auch sehr gut so“, sagt Marco Schmitz, während er seinem Sohn Julius, der auf seinem Schoß sitzt, gerade ein Frühstücksei pellt. Die anderen Männer neben ihm am Tisch nicken zustimmend.

Einmal im Monat trifft sich die Gruppe von Vätern mit ihren Kindern im Jugendhaus zum gemeinsamen Frühstück. Organisiert wird der Vormittag von der St. Margareta Kirchengemeinde, welche die Räumlichkeiten sowie Essen und Trinken bereitstellt. „Wir wollen jungen Vätern die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, während die Mütter zu Hause etwas entspannen können“, berichtet Alfons Föster, der das Frühstück seit fünf Jahren gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gemeinde betreut.

Info Ein Frühstück für Väter und Kinder Termine Das Väter-Frühstück findet jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 12.30 Uhr im Jugendhaus Aloysianum, Gerricusplatz 28, in Düsseldorf-Gerresheim statt. Informationen Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos zum weiteren Angebot der St. Margareta Kirchengemeinde gibt es unter www.st-margareta.de.

Über die Jahre ist das Väter-Frühstück für so manchen Mann zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden. Der Australier Nick Jenkins knüpfte über das Treffen erste Kontakte in seiner neuen Heimat: „Als ich vor vier Jahren nach Gerresheim gezogen bin, kannte ich hier niemanden außer meiner Frau, war arbeitslos und habe auch die Sprache nicht gesprochen“, erinnert er sich. „Hier habe ich nicht nur neue Leute kennengelernt, sondern auch ganz nebenbei über die Gespräche mein Deutsch verbessern können.“

Auch Dennis Knake ist vom Konzept des Väter-Frühstücks überzeugt. Er ist heute zum ersten Mal mit dabei: „Ich habe durch einen Bekannten aus der Kita vom Frühstück erfahren. Meinen Sohn konnte ich aber leider noch nicht überzeugen mitzukommen“, erzählt Knake mit einem Lachen. „Mir gefällt es hier ziemlich gut, muss ich sagen. Man kommt schnell mit den Leuten ins Gespräch, und ich war positiv überrascht, wie entspannt die Atmosphäre ist.“ Tatsächlich merkt man den großen und kleinen Teilnehmern deutlich an, dass sie die entschleunigte Zeit im Aloysianum genießen. Jeder macht hier das, wonach ihm gerade der Sinn steht: Im Eingangsbereich malt ein kleines Mädchen konzentriert mit Wachsstiften, in der gegenüberliegenden Ecke spielen zwei Jungs mit Bauklötzen und an den aufgereihten Tischen unterhalten sich die Väter über die Geschehnisse der vergangenen Wochen.

Ein Ausgleich für den fehlenden Kontakt zum Nachwuchs ist das Frühstück für keinen der Väter: „Wenn man unter der Woche nicht auf sein Kind aufpassen kann, dann kriegt man das hier auch nicht entspannt hin“, sagt Falco Müller. „Ich finde es einfach super wichtig, dass man es im Alltag regelmäßig schafft, sich mit den Kleinen zu beschäftigen.“

Die meisten Männer in der Runde haben sich für unterschiedliche Variationen der Elternzeit entschieden. Dabei ist es nicht für jeden von ihnen einfach gewesen, sich eine Auszeit für das eigene Kind zu nehmen. „Als Lehrer habe ich das Glück gehabt, ohne Probleme in Elternzeit gehen zu können“, berichtet Müller. „In manchen Jobs ist diese Auszeit im Beruf dagegen nicht gut angesehen beziehungsweise wird weniger gefördert.“ Er und die anderen Väter haben nicht nur die Elternzeit gewählt, um sich mehr um den Nachwuchs zu kümmern, sondern auch um den Müttern die Berufstätigkeit zu ermöglichen: „Frauen tragen auf jeden Fall die größere Last, wenn es um die Kindererziehung geht. Deswegen ist es gut, wenn man ihnen etwas abnehmen kann“, sagt Schmitz. „Gleichzeitig fordern sie ja auch ein, selbst arbeiten zu gehen, was zum Glück endlich gesellschaftlich anerkannt ist.“