Radball in Düsseldorf : Eine Sportart mit Ball, Toren und Fahrrädern

Düsseldorf Radball ist ein schneller Mannschaftssport, den wenige Leute kennen. Der RMSV „Frisch auf“ hat das einzige Team der Stadt, nimmt an Turnieren teil – und sucht dringend neue Spieler.

In der Turnhalle der Schule an der Stoffeler Straße geht es hoch her. Bälle fliegen durch die Gegend. Eine Zeit wird durch die Halle gebrüllt. Derweil versuchen Spieler auf Fahrrädern, einen Ball im gegnerischen Tor zu versenken. Das Spektakel nennt sich Radball, eine Nischensportart, die trotz ihrer Dynamik nur wenig Aufmerksamkeit bekommt. Um die Anfänge des Sports rankt sich eine Legende. Angeblich soll ein Amerikaner mit seinem Fahrrad einen Hund beiseite geschleudert haben, der auf der Straße herumlief.

Heute wird Radball selbstverständlich nicht mehr mit Hunden gespielt. Die Spieler versuchen, einen Ball mithilfe ihres Rads ins gegnerische Tor zu schießen. Dazu haben sie zwei Halbzeiten à sieben Minuten Zeit. Eine Mannschaft besteht aus zwei Spielern – der Torwart ist nicht festgelegt. Es gibt aber auch Abwandlungen mit fünf oder sechs Mitgliedern pro Team. In ihren Grundzügen ähneln die Regeln dem Fußball sehr. Dennoch wird dieser Vergleich nicht gerne gesehen. Immerhin ist es strikt verboten, den Ball mit dem Fuß zu spielen. Auch die Räder unterscheiden sich von normalen Fahrrädern. Sie sind deutlich stabiler gebaut und man kann mit ihnen sogar rückwärts fahren.

Info Einradabteilung des RMSV „Frisch Auf“ Training Das Einradtraining beginnt jeden Freitag um 18 Uhr. Bis 22 Uhr steht die Sporthalle dem Verein zur Verfügung. Geübt werden unter anderem Tricks wie Sprünge. Kosten Ein Jahresbeitrag kostet für Kinder und Jugendliche 40 Euro. Erwachsene müssen 60 Euro bezahlen. Geschichte In der Vergangenheit war der Verein unter anderem an einem Einradmarathon beteiligt.

Heute gibt es nur noch einen Verein in Düsseldorf, der diese außergewöhnliche Sportart anbietet. Der RMSV „Frisch auf“ kann dafür aber auf eine traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Bereits seit über hundert Jahren bietet der Verein Radsport an. Was mit Kunstradfahren begann, hat sich über die Jahre zu einem Klub für Radball und Einradfahren entwickelt. In der Oberliga, der höchsten Spielklasse in NRW, stellt der Verein heute zwei Radball-Mannschaften im Seniorenbereich. Im Sechser-Rasen-Radball gewann der „Frisch Auf“ 2017 die Deutsche Meisterschaft.

Die Spieler sind mit großer Leidenschaft dabei. „Es ist Kampf und Akrobatik in einem“, schwärmt Stefan Kühn, erster Vorsitzender von „Frisch Auf“. Besonders die Dynamik ist es, die den Sportlern am Radball so gefällt. Außerdem fallen für die kurze Spielzeit sehr viele Tore. Deshalb sei es auch so schön anzuschauen, so der zweite Vorsitzende, Axel Kirner.

Die familiäre Atmosphäre des Sports ist ein weiterer Pluspunkt. „Auf dem Feld sind wir Gegner, aber danach herrscht Friede, Freude, Eierkuchen“, sagt Stefan Kühn. „Deshalb spielen auch alle so gerne Turniere.“ Ab und zu kommen sogar andere Mannschaften zum Training vorbei. Und dann schießt man gemeinsam ein paar Bälle aufs Tor. Die meisten Mitglieder kommen über die Familie oder Freunde zu diesem Sport. Bei Stefan Kühn war es die Klassenlehrerin seiner Söhne, deren Tochter bei „Frisch Auf“ Einrad fuhr. Heute ist beinahe die ganze Familie in den Verein involviert. Er als erster Vorsitzender, seine Söhne als Spieler. Doch solche Fälle sind eine Seltenheit.

Beim Radball wird normalerweise zwei gegen zwei mit fliegendem Torwart gespielt, es gibt aber auch Varianten mit fünf oder sechs Spielern pro Team. Der Ball darf nicht getreten werden, Paraden mit der Hand sind jedoch erlaubt. . Foto: Anne Orthen (ort)