Jugend debattiert in Düsseldorf : Zu jedem Thema eine eigene Meinung

Beim Jugendwettbewerb im Debattieren sind echte Argumente gefragt.

Modetrends, Instagram-Influencer, Videospiele – entgegen gängiger Klischees sind das nicht die einzigen Themen, mit denen sich Jugendliche in ihrer Freizeit beschäftigen. „Unserer Generation ist es sehr wichtig, sich mit aktuellen Problemen zu beschäftigen und klar die eigene Meinung zu vertreten“, sagt Ilke Sari. Weil die 15-jährige Goethe-Gymnasiastin gern über politische und gesellschaftliche Themen diskutiert, nahm sie am Regionalwettbewerb von „Jugend debattiert“ im Düsseldorfer Rathaus teil.

Einen Tag lang maßen sich hier Jugendliche darin, überzeugend zu argumentieren. Für viele von ihnen ist das Debattieren mehr als nur ein Hobby, mit dem man sich bei Wettbewerben beschäftigt. Der faktenbasierte Dialog gehört fest zu ihrer Lebenseinstellung: „Man sollte sich zu jedem Thema immer eine eigene Meinung bilden, sie auch äußern und dabei fundiert und logisch formulieren können“, sagt Ilke. „Gleichzeitig ist es wichtig, immer für die Argumente des anderen offen zu sein.“ Gute Allgemeinbildung ist auch für ihre Klassenkameradin Madita Schloer Pflicht. Um eine gute Debatte zu führen, müsse man aber einiges mehr mitbringen: „Das Ganze ist eine Charaktersache. Man darf nicht zu schüchtern oder schnell beleidigt sein“, erklärt die Schülerin. Einige Meter entfernt wartet Louis Michailidis auf den Beginn der nächsten Diskussion. Er nahm in den vergangenen Jahren selbst am Wettbewerb teil. Dieses Mal ist der 17-Jährige jedoch Jurymitglied. Den Schülersprecher des Friedrich-Rückert-Gymnasiums stört in Debatten am meisten, „wenn die Leute zu persönlich werden“.