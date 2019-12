Jüdisches Lichterfest : 200 Düsseldorfer feiern Chanukka am Grabbeplatz

Düsseldorf Beim traditionellen Lichterfest ging es am Sonntagabend auf dem Grabbeplatz zweieinhalb Monate nach Halle auch um Vielfalt und Toleranz in einer weltoffenen Stadt.

Mit Musik, Tanz, heißem Tee und blinkenden Uhren für die Jüngsten feierte die Jüdische Gemeinde am Sonntagabend auf dem Grabbeplatz den Auftakt des achttägigen Lichterfestes Chanukka. „Es reicht nicht mehr, über die Internationalität unserer Stadt zu reden, sondern wir müssen zeigen, dass Vielfalt und Düsseldorf zusammengehören“, sagte Bürgermeister Wolfgang Scheffler. Die Botschaft: Es darf in Düsseldorf keinen Platz für Ressentiments und Anfeindungen geben. Der Anlass: ein wieder zunehmender Antisemitismus. Keine Frage, der Angriff auf eine Synagoge in Halle hat Spuren hinterlassen. „Düsseldorf ist im Vergleich zum Osten sicher weltläufiger und toleranter, aber inzwischen würde ich auch hier darauf verzichten, unterwegs den Davidstern gut sichtbar zu tragen“, sagt Diana (28). „Viele Vorfälle und nicht zuletzt das Anwachsen der AfD verunsichern“, meint sie.

Gedanken, die sicher einigen der rund 200 Gäste durch den Kopf gingen. Doch die Freude an dem traditionsreichen Fest, das an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im zweiten Jahrhundert vor Christus erinnert, ließen sich die Jüdische Gemeinde und ihre Gäste nicht nehmen – trotz eines wieder stärker einsetzenden Regens. Viel Applaus gab es von den Teilnehmern, als Rabbi Chaim Barkahn und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Oded Horowitz das erste von insgesamt acht Lichtern am mehrarmigen Chanukkaleuchter in Position brachten. Danach sorgten Live-Musik und eine Show für ausgelassene Stimmung.