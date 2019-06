Schutz vor Sonnenbrand : Nicht auf hohen Lichtschutzfaktor verlassen

Düsseldorf Düsseldorfer Chefärztin empfiehlt, beim Kauf von Sonnencremes auch zum Beispiel auf das UV-A-Siegel zu achten.

(semi) „Ein hoher Lichtschutzfaktor in Sonnencremes wiegt viele Sonnenanbeter in falscher Sicherheit“, warnt Jutta Liebau, Chefärztin der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Florence-Nightingale-Krankenhaus. Sie und ihr Team sind auch auf die Therapie von gut- und bösartigen Hauttumoren spezialisiert. Und Patienten mit diesen Erkrankungen sehen sie immer wieder in der Kaiserswerther Klinik. „Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen neu an einem malignen Melanom, der bösartigsten Form von Hautkrebs“, sagt Liebau. Ein großes Problem: Noch immer werden die Gefahren der ultravioletten Strahlung vor allem in Sonnenlicht und Solarien – der größte Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs – unterschätzt. Und noch immer sind viele Irrtümer rund um das Thema Sonnenschutz verbreitet.