Alte Handys : Media Markt hat jetzt Automaten, die Smartphones ankaufen

Media Markt testet in einem Pilotprojekt Automaten (hier in München) zum Ankauf alter Handys. Zwei gibt es auch in Düsseldorf. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf Alte Smartphones zu verkaufen, finden viele Menschen anstrengend. Jetzt können sie die Geräte auch an einem Automaten bei Media Markt loswerden, der dafür Geschenkkarten ausgibt. Das Pilotprojekt ist in Flingern schon gestartet.

Gebrauchte Mobiltelefone kann man jetzt per Automat loswerden: Die Düsseldorfer Filialen der Elektronik-Handelskette Media Markt gehören zu den Standorten, an denen das Unternehmen in den kommenden sechs Monaten Ankauf-Automaten für Smartphones testet. In der Filiale an der Metrostraße ist ein solcher Automat schon aufgestellt, Mitte Oktober folgt ein weiterer in der Filiale in den Bilker Arkaden. Das Unternehmen kooperiert dazu mit dem US-Anbieter Ecoatm.