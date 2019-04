Fortuna gegen Bayern : Zur Feier des Tages spielt Opa auch das Bayern-Lied

Düsseldorf Für Fortuna-Fans könnte es ein schönes Wochenende werden – und zwar unabhängig davon, ob es gegen Bayern München einen Punkt gibt oder gleich drei. Denn wenn Stuttgart am Samstag daheim gegen Leverkusen verliert, kann Fortuna in dieser Saison nicht mehr absteigen.

Vorstandschef Robert Schäfer ist überzeugt: „Leverkusen gewinnt 3:1, dann sind wir durch.“ Er guckt das Stuttgart-Spiel in einer Fankneipe, seine Vorstandskollegen Erich Rutemöller und Lutz Pfannenstiel sind dabei.

Stadion-DJ Marcus „Opa“ Haefs tüftelt noch an seiner Playlist für Sonntag. Klar ist aber: „Ich werde das Bayern-Lied der Toten Hosen spielen.“ Der Verein habe sich in den letzten Wochen einiges geleistet, er habe sich den Song verdient. Er werde aber die Karaoke-Version spielen, dann könne jeder in der Arena überlegen, ob er mitsingt oder nicht. Ebenso auf dem Zettel: die Europaleague-Hymne, „Danke“ von Halbangst und der Europacöpp-Song von Hans Lötzsch („Muss Bayern München noh dem Ring, kricht der Breitner Magenping“).