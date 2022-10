Kampagne in Düsseldorf : Im Fortuna-Fanshop gibt es jetzt Organspendeausweise

Davide Allegro ist Fanshop-Leiter am Burgplatz. Auch dort liegen Informationen zur Organspende aus. Foto: Fortuna Düsseldorf Foto: Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Der Fußballverein unterstützt eine stadtweite Kampagne. Dieser können sich weitere Organisationen und Unternehmen in Düsseldorf anschließen.

Fortuna Düsseldorf unterstützt die stadtweite Organspende-Kampagne #DüsseldorfEntscheidetSich. In Fan-Shops des Fußballvereins am Flinger Broich 87, am Burgplatz 2 und bei Heimspielen in der Arena. liegen nun Organspendeausweise aus.

„Viele schwer erkrankte Menschen warten auf ein Spenderorgan und vor diesem Hintergrund wollen wir die Kraft der Fortuna in unserer Stadt nutzen, um für dieses so wichtige Thema zu sensibilisieren“, erklärt der Fortuna-Vorstandsvorsitzende Alexander Jobst. „Wir sprechen unsere Fans und Mitglieder an, legen in unseren Fan-Shops die Organspendeausweise aus und freuen uns, wenn möglichst viele Fortunen ihre Bereitschaft zur Organspende schriftlich festhalten.“

Die stadtweite Kampagne ist Anfang September gestartet und will bis Juni 2023 Informationsangebote für Düsseldorfer zum Thema „Organspende“ schaffen. Ein Ziel ist es, Organspendeausweise so leicht wie möglich verfügbar machen. So sollen viele Menschen davon überzeugt werden, den Ausweis bei sich zu tragen – unabhängig davon, ob darauf die Bereitschaft zur Organspende oder eine Ablehnung vermerkt ist. Schirmherr der Aktion ist Oberbürgermeister Stephan Keller.

Die Fortuna gehört mit ihrem Engagement zu einer Reihe namhafter Unterstützer. Darunter sind beispielsweise auch die Rheinbahn, das Comitee Düsseldorfer Carneval, Borussia Düsseldorf sowie alle Krankenhäuser der Stadt. Jedes Unternehmen, jede Organisation und jeder Verein ist zudem eingeladen, sich der Kampagne anzuschließen.

Nach Ablauf der Aktion im Juni 2023 soll Bilanz gezogen werden, dabei gebe es kein festes Ziel. Mittlerweile liegen an 26 Orten im Rahmen von #DüsseldorfEntscheidetSich Organspendeausweise aus. Eine Übersicht ist hier zu finden. Informationen zur Kampagne gibt es unter www.uniklinik-duesseldorf.de/des.

(RP)