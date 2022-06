Das gleiche gilt für am Strand gesammelte Muschel- und Schneckenschalen, wenn es sich bei dem eingeführten Tier um eine geschützte Art handelt. Es können hohe Bußgelder oder sogar eine strafrechtliche Verfolgung drohen. Vor dem Urlaubsantritt also besser über die Bestimmungen in dem jeweiligen Land informieren. Erlaubt sind dagegen bis zu drei Gehäuse der Fechterschnecke, bis zu drei Exemplare von Riesenmuscheln und bis zu vier tote Exemplare von Seepferdchen.