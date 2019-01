Stadtteilzentrum Bilk: Kuchen und Live-Musik bei Ü60-Party

Düsseldorf Tanzen hält fit, finden die Teilnehmer der Party im Stadtteilzentrum Bilk. Diese findet sechs Mal im Jahr statt.

Tanzen macht Spaß und hält gesund: Das dachte sich auch Helga Hümmerich-Terhorst vom Seniorenbeirat im Stadtbezirk 3, als sie vor vier Jahren die Ü60-Party im Stadtteilzentrum in Bilk ins Leben rief. Die Veranstaltung ist mittlerweile ein absoluter Renner. Musiker Martin Herzberg hatte noch gar nicht so richtig losgelegt, da stürmten die ersten Senioren am Sonntagnachmittag um 15 Uhr schon die Tanzfläche im Bilker Stadtteilzentrum. Im Jahr 2014 richteten der Seniorenbeirat und das Bürgerhaus des Stadtbezirks 3 zum ersten Mal gemeinsam eine Ü60-Party in diesem Rahmen aus.