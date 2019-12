Parkplätze in Düsseldorf : Falschparker ärgern behinderte Fahrer

Düsseldorf Wer einen zugewiesenen Behindertenparkplatz hat, findet dort immer wieder ein fremdes Auto vor. Auf allgemeinen Behindertenparkplätzen werden auch viele Falschparker ertappt. An diesem Montag startet eine Schwerpunktaktion.

Auf dem Parkplatz von Roland Schmiedel stehen immer wieder andere Autos. Mal haben sie ein ausländisches Kennzeichen, mal eins aus Neuss, mal aus Düsseldorf. Aber sie haben eines gemeinsam: Sie dürften dort eigentlich nicht stehen. Denn Roland Schmiedel ist gehbehindert, er hat vor seiner Wohnung einen ihm fest zugewiesenen Behindertenparkplatz. Wenn mal wieder ein fremdes Auto auf seinem Parkplatz steht, ruft er das Ordnungsamt, damit es das Auto abschleppt. Aber das dauere oft lange, sagt er, nach 20 Uhr sei auch schon mal niemand erreichbar gewesen. „Ich habe inzwischen mit meinem Nachbarn ausgemacht, dass ich mein Auto im Notfall vor seiner Garage parken darf“, sagt Schmiedel.

Roland Schmiedel ist kein Einzelfall. Nach Angaben der Stadt gibt es 939 personenbezogene Behindertenparkplätze in Düsseldorf. In diesem Jahr wurden bisher 919 Autos vom Ordnungsamt abgeschleppt, weil sie zu Unrecht auf einem solchen zugewiesenen Behindertenparkplatz standen. Bei 439 weiteren Maßnahmen hat der Falschparker sein Auto weggefahren, bevor es abgeschleppt werden konnte. Das heißt, dass im Schnitt auf jedem zugewiesenen Behindertenparkplatz dieses Jahr 1,5 Mal zu Unrecht ein Auto stand – und zwar ohne all die Fälle, in der das Ordnungsamt gar nicht informiert wurde.

Auch bei den 485 allgemeinen Behindertenparkplätzen in der Stadt, die nicht bestimmten Personen zugewiesen sind, gibt es das Problem. Mit allen zusammen verzeichnete die Stadt im vergangenen Jahr 1697 Fälle, in denen wegen Nicht-Berechtigter der Abschleppwagen gerufen wurde. Zudem wurden 6091 Ordnungswidrigkeitenverfahren in diesem Zusammenhang eingeleitet. An diesem Montag beginnt eine einwöchige Schwerpunktaktion des Ordnungsamtes gegen Falschparler auf Behindertenparkplätzen. Denn nur durch „anhaltend hohen Druck der Verkehrsüberwachung“ lasse sich deren Zahl langfristig reduzieren, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum. Das Verwarnungsgeld liegt in solchen Fällen bei 35 Euro – fürs Abschleppen kommen noch die Kosten und Gebühren hinzu.

Christiane Andrée, Vorstandsmitglied der „Arbeitsgemeinschaft der Vereine behinderter und chronisch kranker Menschen Düsseldorf“, sagt: „Da fehlt es an der Sensibilität. Die Leute stellen sich einfach dahin.“

Das Problem kennt auch Katinka Driesen. Die Psychotherapeutin hat einen zugewiesenen Behindertenparkplatz vor ihrer Wohnung und einen vor ihrer Praxis. Vor allem der Parkplatz vor ihrer Praxis sei oft belegt, sagt sie. „Das hat dann zur Folge, dass ich viel früher zur Arbeit losfahre, weil ich nicht weiß, ob mein Parkplatz frei ist. Das ist echt nervig“, sagt die 41-Jährige. Und Driesen sagt, das betreffe „absolut jeden“, der einen zugewiesenen Behindertenparkplatz hat. Driesen und Schmiedel bemängeln, dass das Ordnungsamt oft zu lange braucht, bis sie den Parkplatz wieder freigeräumt haben.

„Aus der Erfahrung dauert eine Abschleppmaßnahme vom Eintreffen der Einsatzkraft bis zu dem Moment, wo das Fahrzeug am „Haken“ ist, durchschnittlich rund 30 Minuten“, schreibt die Stadt auf Anfrage. Schwerbehindertenparkplätze hätten im täglichen Streifengang einen hohen Stellenwert und würden auch ohne konkrete Beschwerde regelmäßig überwacht und auf unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge überprüft. Laut Gerhard Aschendorf, Leiter der Bezirksverwaltungstelle für Düsseltal, Flingern Nord und Flingern Süd, hat das Ordnungsamt aber zu wenig Personal, um des Problems Herr zu werden. „Die Ämter sind ausgeschöpft“, so Aschendorf. Man bräuchte einen ganz anderen Personalschlüssel.

Schmiedel sagt, er habe ein „gewisses Verständnis“ für die Probleme der Verwaltung. Das Hauptproblem, sagt er, liege woanders. „Die Menschen respektieren nicht, dass der Parkplatz ausgewiesen ist“. Oft treffe er auf Unverständnis, wenn er die Falschparker anspricht.