Bürgermonitor in Düsseldorf : Mehr als nur ein Haustier zum Kuscheln

Volmerswerth In das Bürgerbüro durfte Viola Steinbeck ihren Assistenzhund Kalle „nur ausnahmsweise“ mit hineinnehmen. Das sei nicht rechtens, betont sie – und verweist auf das Teilhabegesetz. Die Stadt stellt den Vorfall anders dar.

Viola Steinbeck leidet an rheumatoider Arthritis, aufgrund dieser chronischen Gelenkversteifung ist sie auf Krücken oder ihren motorisierten Rollstuhl angewiesen. Kalle ist in allen Lebenslagen ihr treuer Begleiter, der im Alltag zudem durch eine sogenannte Kenndecke als „besonders“ ausgewiesen ist. Und Kalle darf Steinbeck laut Bundesteilhabegesetz auch überall hin begleiten. Das, so hat es den Anschein, ist im Bürgerbüro an den Düsseldorf Arcaden aber bislang noch nicht jedem bewusst. Denn es passierte laut Viola Steinbeck Folgendes: „Schon am Eingang meinte ein Security-Mensch, ich dürfte den Hund nicht mit hineinnehmen, Ausnahmen könne man lediglich bei Blindenhunden machen“, erzählt Steinbeck, die befürchtete, ihren Termin zu verpassen und den Mann eines Besseren belehren wollte. Der habe immerhin versprochen, sich rasch schlau zu machen, ein Vorgesetzter sei gekommen, der jedoch ebenso wenig Einsicht gezeigt habe. Da habe auch Steinbecks Verweis auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die immerhin schon vor zwölf Jahren in Kraft getreten ist und in der solche Sonderrechte ebenso festgelegt sind, wenig geholfen.