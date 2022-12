Wichtige Preise für die Hotelbranche Begehrte Auszeichnungen für Düsseldorfer Fünf-Sterne-Hotels

Wie schon in den vergangenen Jahren bot der Breidenbacher Hof die beste Düsseldorfer Performance im Ranking der 101 besten Hotels. Das seit vielen Jahren von Cyrus Heydarian geführte Haus verlor zwar gegenüber dem vergangenen Jahr zwei Plätze und rutschte im Gesamtklassement auf Rang fünf ab, behauptete aber den zweiten Platz in der Kategorie der besten Grandhotels hinter Seriensieger Vier Jahreszeiten Hamburg. „Was für eine Ehre und Freude, auf Platz 2 der „Besten Grand Hotels Deutschlands“ zu stehen“, schreibt Heydarian auf Facebook. „Vielen Dank an unsere tolle Breidenbacher-Hof-Familie und unsere wunderbaren Gäste.“ Daniele Fette ist erst seit Mai als General Managerin des Kö59 am Start, das seit dem Pächterwechsel im Februar zur Hommage Luxury Hotels Collection gehört, der jungen Lifestyle-Marke der Dorint-Hotelgruppe. Fette nahm bei der Gala im Europa-Park die Auszeichnung für den „Newcomer des Jahres“ (Rang 25 im Gesamtklassement) und für Platz drei in der Kategorie Stadthotels entgegen.