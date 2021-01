Kinder in Düsseldorf : Begegnungshaus für das Kinderhilfezentrum muss warten

So könnte das Begegnungshaus für das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße später einmal aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Derendorf Die Notwendigkeit für ein separates Gebäude, in dem sich Eltern mit Kindern treffen können, ist unstrittig. Die Standortfrage ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße soll ein Begegnungshaus erhalten. In dem eingeschossigen Neubau sollen Beratungsgespräche und Treffen zwischen Eltern und ihren Kindern, Anbahnungen für Adoptionen und Ähnliches stattfinden. An dem Sinn eines solchen Zentrums bestand auch in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung 1 kein Zweifel, „und es ist sicher auch richtig, dass ein separates Gebäude mit etwas Abstand zum Haupthaus und eigenem Zugang über den Anna-Spielplatz entstehen soll, statt eines Anbaus“, unterstreicht Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke. Allerdings gab es bei der genauen Standortfrage Bedenken.