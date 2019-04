Beer-Pong-Turnier in Düsseldorf : Ein Trinkspiel auf Wettkampfniveau

Beim Beer Pong versuchen die Spieler, mit Tischtennisbällen in Plastikbecher zu werfen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das aus den USA stammende Trinkspiel Beer Pong ist ein Renner bei Studentenpartys. Jede Woche findet in der Altstadt sogar ein Turnier statt. Dabei gehe es aber nicht ums Saufen, sagen die Organisatoren, sondern um den Spaß am Wettkampf.

Ein junger Mann wirft einen Tischtennisball auf einen Plastikbecher. Der Ball prallt erst auf die Kante des Gefäßes, fällt aber letztendlich doch in den Becher. Der glückliche Werfer jubelt, als hätte er gerade einen Grand-Slam-Sieg errungen. Stattdessen steht er dich gedrängt an einer Art Tapeziertisch in dem Irish Pub O’Reilly’s in der Altstadt, wo er an einem Beer-Pong-Turnier teilnimmt. Doch wenn die Einstellung stimmt, lässt sich aus allem ein Event machen. Selbst aus einem Trinkspiel.

Beer Pong wurde in den 1950er Jahren in den USA von Studenten erfunden. Der Spielaufbau ist relativ simpel. Zwei Teams bestehend aus je zwei Spielern stehen an den gegenüberliegenden Enden eines langen Tisches. Dort sind jeweils sechs Becher aufgestellt, jeder davon ist gefüllt mit Bier. Nun wird abwechselnd mit einem Tischtennisball auf die Becher geworfen. Ist einer getroffen, muss das Bier ausgetrunken werden und der Becher kommt vom Spielfeld. Sind alle Becher einer Mannschaft getroffen, ist das Spiel vorbei.