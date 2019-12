Bürgerbeteiligung in Düsseldorf : Bebauungsplan für Weiße Siedlung

Die Weiße Siedlung in Golzheim wurde in den 1930er Jahren gebaut. RP-Foto: Bretz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Stadt lädt am 16. Januar zur Diskussion über das geplante Verfahren ein.

Die Weiße Siedlung in Golzheim aus den 1930er Jahren unterliegt einer ständigen baulichen Veränderung. Ein neu aufzustellender Bebauungsplan soll nun die städtebauliche Qualität der Siedlung erhalten und eine behutsame Weiterentwicklung ermöglichen. Das Stadtplanungsamt stellt am Donnerstag, 16. Januar, ab 18 Uhr, den Entwurf für das Bebauungsplanverfahren vor. Interessierte Bürger können an dieser öffentlichen Veranstaltung in der Aula der Realschule Golzheim, Tersteegenstraße 62, teilnehmen.