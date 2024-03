Messe in Düsseldorf Neue Trends und prominenter Besuch bei der Beauty-Messe

Ab dem kommenden Jahr wird die 1995 gegründete Beauty- und Top Hair-Messe neue Wege gehen und ab Frühjahr parallel zur internationalen Fachbesucher-Veranstaltung in den Messehallen zahlreiche Veranstaltungen in der Innenstadt für Jedermann organisieren. „Ähnlich wie bei der ,Pro Wine goes City‘ wollen wir das Thema rund um Kosmetik, Make-up, Pflege, Nägel und Haare mehr in die Stadt tragen“, sagt Hannes Niemann, ohne auf weitere Details einzugehen.