Beauty-Messe in Düsseldorf Künstliche Intelligenz in der Beauty-Welt

Düsseldorf · Ob Haare, Lippenstift oder Hautpflege – künstliche Intelligenz spielt in allen Bereichen mittlerweile eine Rolle. Wie Kosmetik und Technologie verbunden werden, zeigt L’Oréal im Vorfeld der Beauty-Messe in Düsseldorf an einigen Beispielen.

21.03.2023, 12:58 Uhr

Über eine App können Kundinnen und Kunden schauen, wie ihnen ausgewählte Haarfarben stehen würden. Einige Friseure nutzen das schon zur Beratung. Foto: L'Oreal/Dach

Von Angelina Burch

Die Welt der Schönheit ist im Wandel und wird immer digitaler. Zwei Wochen vor der Beauty-Messe in Düsseldorf, der Leitmesse für Kosmetik, wurden im L’Oréal-Headquarter mit Blick über Düsseldorf neue Innovationen im Kosmetik-Bereich präsentiert. „Die Zukunft der Schönheit ist physisch, digital und virtuell“: Das war das Motto, unter dem die Welt von „Beauty Tech“ vorgestellt wurde.