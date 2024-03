Fotos Beauty 2024 – die Trends der Düsseldorfer Messe

Auf jeder Beauty Messe in Düsseldorf ist am Inglot-Stand eine Menge los: Der polnische Make-up-Hersteller ist bei Profis der Branche wie auch beim Endverbraucher beliebt und betreibt auch in Düsseldorf einen Flagship-Store. Im Inglot Labor in Polen werden 95 Prozent der Produkte entwickelt und hergestellt.