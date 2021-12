Menschen aus Düsseldorf : Corona: Jetzt hat es auch Bea Kallen erwischt

Düsseldorf Die doppelt geimpfte und geboosterte Gastronomin ist in Quarantäne und musste ihr Café á GoGo an der Schwerinstraße vorerst schließen.

Irgendwie denkt jeder ja immer, einen selbst wird es schon nicht treffen – und dann kommt es doch anders. So oder so ähnlich ist es jetzt auch Bea Kallen gegangen: Doppelt geimpft und geboostert, und trotzdem hat sie nun Corona. „Ich habe einen Selbsttest gemacht, der war positiv, ein zweiter wiederum negativ. Im Testzentrum am Flughafen habe ich dann Gewissheit bekommen, das Gesundheitsamt und alle meine Kontaktpersonen informiert“, erzählt die Gastronomin, die ihr Café á GoGo an der Schwerinstraße eigentlich erst ab Silvester für ein Woche schließen wollte. Das musste jetzt vorgezogen werden. „Ich bin bis 11. Januar in Quarantäne, meine Aushilfen teilweise schon im Urlaub, alles andere hätte keinen Sinn gemacht.“