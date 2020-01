Prozess in Düsseldorf : Leverkusen-Spieler Joel Pohjanpalo vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Leverkusen-Profi Joel Pohjanpalo stand in Düsseldorf vor Gericht, weil er angeblich zu schnell mit seinem Wagen unterwegs war. Um zu klären, wer tatsächlich hinter dem Steuer saß, wurde ein Gerichtsmediziner befragt.

Fußball-Profi Joel Pohjanpalo ist am Donnerstag am Düsseldorfer Amtsgericht vom Vorwurf der Raserei freigesprochen worden. Somit sparte er sich 160 Euro gespart und einen Monat ohne Auto – den muss der 25-jährige finnische Nationalspieler, derzeit unter Vertrag bei Bundesligist Bayer Leverkusen, auch nicht erdulden.

Das Fahrzeug des Spielers, ein Mercedes, ist an einem Apriltag 2019 mit deutlich überhöhtem Tempo auf der Münchener Straße geblitzt worden. Statt mit Tempo 70 soll der Finne mit 116 km/h unterwegs gewesen sein. Er bestritt das aber, brachte als präsenten Zeugen für seine Unschuld sogar einen finnischen Kumpel mit, der damals gefahren sei. Doch der Entlastungszeuge musste gar nicht aussagen. Ein Rechtsmediziner verglich das Blitzerfoto von damals nämlich mit einer aktuellen Aufnahme des Fußball-Profis. Ergebnis: Pohjanpalo sei „höchst wahrscheinlich“ nicht gefahren.

Er könne auch nicht am Steuer gesessen haben, beteuerte sein Verteidiger Heinz Petersohn, denn der Spieler sei zur Tatzeit in Leverkusen wegen einer Verletzung in Behandlung gewesen, habe hinterher das Match seines Teams gegen den 1.FC Nürnberg im Stadion verfolgt. Der finnische Landsmann, der als Entlastungszeuge mitgekommen war, könne das bestätigen. Das wurde durch Rechtsmediziner Wolfgang Huckenbeck aber überflüssig.