Aktion von Düsseldorf Tourismus : Jacques Tilly gestaltet bunten Bauzaun

Düsseldorf Düsseldorf Tourismus nutzt den großen Bauzaun am Konrad-Adenauer-Platz um Lust auf Düsseldorf und die HopOn-HopOff-Tour zu machen. Auf der großen Plane finden sich alle bekannten Gebäude der Landeshauptstadt wieder.

Der Satiriker und Wagenbauer Tilly überwachte die Anbringung der 20 mal zwei Meter großen Plane an dem Zaun persönlich und war mit seinem Werk zufrieden. Rechts und links sausen die Doppeldecker-Busse in das große Bild, das ein bunt gewürfeltes Panorama wichtiger Gebäude in der Stadt zeigt. Vom Drei-Scheiben-Haus über das historische Rathaus mit Jan Wellem zu Pferde bis hin zu den Gehry-Gebäuden hat Jacques Tilly bekannte Hot-Spots des „Dorfs an der Düssel“ gezeichnet. Aus Sicht der DT ist nichts weniger als das der schönste Bauzaun der Welt entstanden. Mit der 40 Quadratmeter großen Plane erhalten die Tourismus-Experten so viel Raum wie noch nie.