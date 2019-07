Inklusion in Düsseldorf : Ein Ort des Rückzugs

Jan Dubbel (r.) hilft Hausmeister Ali Kaya beim Bau der Terrasse, die vor dem Bauwagen positioniert werden soll. Foto: Marc Ingel

Patienten der Sozialpsychiatrie rüsten zusammen mit Mitarbeitern der Graf-Recke-Stiftung in dem Park an der Grafenberger Allee einen Bauwagen zu einem Ruheort um. Dieser soll künftig auch für die Nachbarn offen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Bereits sehr lange träumte Jan Dubbel von diesem Projekt. Dann wurde er in Dortmund fündig: ein alter Bauwagen, sehr gut erhalten, zu einem erschwinglichen Preis. Ein paar Jahre schon hatte man bei der Graf-Recke-Stiftung in Grafenberg daraufhin gespart, Spenden gezielt gesammelt. Denn Dubbel schwebte vor, den Bauwagen in dem großzügigen Park an der Grafenberger Allee zu einem Ort der Ruhe und des Rückzugs umzurüsten. Und die Menschen, die hier in dem Bereich für Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik ambulant oder stationär (immerhin 85 im Bereich Betreutes Wohnen) untergebracht sind, sollten selbst mitanpacken, damit dieses Refugium zu einem Wohlfühlort nach den Vorstellungen aller wird, optimalerweise ohne Betreuung. Und wenn dann die Terrasse, die gerade gebaut wird, fertig ist, sollen auch die Nachbarn in Grafenberg vorbeischauen, vielleicht, um gemeinsam Feste zu feiern, Beete anzulegen oder einfach nur, um sich kennenzulernen.

„Natürlich können wir uns hier nicht komplett öffnen, die Menschen wollen sich oft zurückziehen, mal richtig durchatmen. Andere begrüßen aber den Kontakt nach außen durchaus, und das soll ja keine abgeschottete Festung sein“, sagt Dubbel. In Maßen die Nachbarschaft einbeziehen und so den Inklusionsgedanken fördern, das sei der gesunde Mittelweg, und dabei könne der Bauwagen als neuer Treff hilfreich sein. Zumal er eine Straßenzulassung hat und extra so positioniert wurde, dass er sich leicht rausziehen lässt. „So können wir damit auch Stadtteil- oder Sportfeste ansteuern, zum Unterbacher See oder zum Drachenbootrennen fahren. Eventuell könnte der Bauwagen auch mal als Fahrradwerkstatt zweckentfremdet werden oder zur Unterstützung von Malaktionen im neuen Grafenberger Stadtteiltreff Rund den Standort wechseln“, nennt der Bereichsleiter für zwei Wohneinheiten auf dem Gelände nur einige der vielen Nutzungsmöglichkeiten.

Info Stiftung benötigt Hilfe von ihren Nachbarn Unterstützung Damit aus dem Bau- ein Stadtteilwagen wird, braucht die Graf-Recke-Stiftung Unterstützung. Es fehlt noch die gesamte Ausstattung vom Glas bis zu einem Kühlschrank (möglichst mit Glasfront).



Kontakt Wer helfen will, kann sich unter o.yilmazer@graf-recke-stiftung.de melden.

Das Innenleben des Bauwagens ist mit Tisch und Holzbänken noch etwas karg, soll aber mit Schrank, Kaffeemaschine und Kühlschrank weiter aufgefüllt werden. Auch Geschirr, Gläser, Pflanzen und andere Kleinigkeiten fehlen bislang. Darüber hinaus könnte der Wagen später mit Werkzeugen und anderen kreativen Materialien ausgestattet werden, auch für die Aufbewahrung von Gesellschaftsspielen soll ein Platz gefunden werden. Draußen könnten dann Gartenmöbel oder Liegestühle zu einer Rast im Schatten der Bäume einladen. Die Patienten zeigen jedenfalls ein großes Interesse an einer Mitwirkung, ohnehin sind viele im Rahmen der Arbeitstherapie in der Schreinerei beim Möbelbau (zehn), in der Maler­werkstatt (fünf) oder in der Gartenpflege (25) beschäftigt. Da macht es nicht nur Sinn, sondern auch Spaß, bei einem Projekt auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten.