Bauvorhaben in Düsseldorf : Pläne für den Parkplatz am Brehmstadion

Der Parkplatz am Eisstadion Bremstraße (Archivbild). Foto: Hüskes, Achim (achu)

Düsseldorf Die FDP in der Bezirksvertretung 2 schlägt vor, den wenig genutzten Parkplatz am Eisstadion in Düsseltal anderweitig zu nutzen – etwa mit einer Quartiersgarage und Gastronomie.

Von Dominik Schneider

Der Parkplatz südlich des Eisstadions an der Brehmstraße gehört zu den günstigsten bewirtschafteten Stellplätzen der Stadt, dennoch wird er von den Bürgern des Stadtbezirks 2 nicht gut angenommen. Daher haben sich nun die Bezirksvertreter gemäß einem Antrag der FDP-Fraktion Gedanken darüber gemacht, wie man die Fläche effektiver nutzen könnte.

Der Vorschlag des Antragstellers lautet, man könne dort eine Quartiersgarage mit mehreren Stockwerken, auch für Fahrräder und E-Autos, einrichten, dazu eine Gastronomie, die sich zum Zoopark hin orientiert und eventuell sogar einen Bürgersaal nach Bilker Vorbild, der dem Stadtbezirk aktuell fehlt.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die neue Nutzung dieser Fläche diskutiert wird. Kritik kam daher von der SPD: „Da ist schon einmal ein Investor abgesprungen, weil so ein Projekt einfach nicht wirtschaftlich ist. Die Pläne werden auch diesmal nirgendwo hinführen.“ Außerdem bleibe zu bedenken, dass der Parkplatz teilweise von Mannschaftsbussen beim Eishockey benötigt werde.

FDP-Bezirksvertreter Stephan Meyer verteidigte hingegen seinen Antrag: „Wir sollten die Überlegungen anstoßen und Initiative zeigen, wie die Probleme im Stadtteil, unter anderem das Angebot von Parkraum und Gastronomie, anzugehen sind.“ Die Fläche sei so, wie sie aktuell sei, Platzverschwendung und dürfe nicht ignoriert werden.