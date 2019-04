Baustelle Polizeipräsidium : Düsseldorfs Elbphilharmonie

Meinung Düsseldorf Der Neu- und Umbau des Düsseldorfer Polizeipräsidiums zieht sich mächtig in die Länge. Mittlerweile steht 2024 als möglicher Umzugstermin im Raum. Ein Armutszeugnis.

In Sachen Bauzeit könnte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb das Hamburger Musikhaus mit dem Polizeipräsidium in Düsseldorf wohl noch einholen.

Der Startschuss für das Projekt liegt schließlich auch schon bald zehn Jahre zurück. Es gibt nur einen gravierenden Unterschied: In Düsseldorf sind von der schier endlosen Pannengeschichte Menschen betroffen, die mal in Staub und Lärm, mal in Baucontainern und mal in provisorischen Interimsquartieren ihre Arbeit tun müssen.