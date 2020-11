Stadtplanung in Düsseldorf : Baustart für neue Wohnungen in Unterbach

So sollen die Neubauten aussehen, die das Unternehmen in Unterbach errichtet. Foto: Instone Real Estate

Düsseldorf Das Projekt „Wohnen im Hochfeld“ schreitet weiter voran. Insgesamt sollen 360 Wohnungen entstehen.

Die Bauarbeiten für das Neubauquartier „Wohnen im Hochfeld“ in Unterbach haben begonnen. Der Entwickler Instone Real Estate baut dort zunächst in den ersten beiden von sechs Bauabschnitten Mietwohnungen für das Wohnungsunternehmen LEG sowie Reihenhäuser und Eigentumswohnungen. Insgesamt werden auf dem etwa 55.000 Quadratmeter großen Projektgrundstück 360 Wohneinheiten sowie eine Kindertagesstätte und verschiedene Gewerbeflächen entstehen.

Pläne für eine Wohnbebauung des Areals, das früher von einem Handelsunternehmen als Lager genutzt wurde, gibt es bereits seit 2014. Damals war den Unterbachern ein erster Siegerentwurf für die neue Siedlung vorgestellt worden. Es folgte ein langwieriger und aufwendiger Prozess mit zahlreichen Nachbesserungen, der nun zu einem Ende kommt. Aus Sicht des COO Nordrhein-Westfalen von Instone Real Estate, Stefan Dahlmanns, ist die längere Zeitschiene angesichts des Umfangs des Projektes nicht verwunderlich: „Bei dieser Größenordnung mit entsprechender Verkehrsinfrastruktur ist das schon ein gewaltiges Projekt, das nun einmal seine Zeit braucht.“

Die ersten Bauabschnitte sollen nun voraussichtlich Ende 2022 fertig sein, kündigt er an. „Es ist unser Ziel, dieses ehemalige Logistiklager in ein großes, heterogenes neues Stadtquartier zu verwandeln.“ Der Verkauf des Bauabschnitts an der Gerresheimer Landstraße 71-75 an die LEG sei ein erster Meilenstein gewesen; dieser umfasst 104 Mietwohneinheiten, davon 16 öffentlich gefördert, 66 preisgedämpft und 22 freifinanziert. Außerdem entstehen auf diesem Baufeld eine fünfgruppige Kindertagesstätte sowie rund 50 bis 200 Quadratmeter große Gewerbeeinheiten. Allerdings werde es sich nicht um Handelsflächen handeln, da man keine Konkurrenz zum Breidenplatz aufbauen wolle – dieses Thema war auch den Bezirkspolitikern bereits sehr wichtig gewesen. „Es gibt ja bereits eine gewachsene Handelsstruktur dort“, sagt Dahlmanns.

Auf dem angrenzenden Baufeld „Scholle 1“ werden dann 16 Reihenhäuser und 45 Eigentumswohnungen mit einem bis sechs Zimmern auf 42 bis 195 Quadratmetern Wohnfläche realisiert. Das Angebot richte sich sowohl an Eigennutzer als auch an Kapitalanleger, zum Baustart waren bereits mehr als 40 Prozent der Wohneinheiten verkauft.

Dahlmanns geht davon aus, dass sich von dem Wohnungsangebot an dieser Stelle vor allem Familien angesprochen fühlen werden. „Wir denken da an Menschen, die einerseits Wert auf die enge Anbindung an Düsseldorf legen, denen andererseits aber auch ein Bezug zur Natur wichtig ist.“ Unterbach biete beides, und der ausbaufähige öffentliche Nahverkehr werde durch die sehr gute Autobahn-Anbindung ausgeglichen.